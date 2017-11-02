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В интернете набирает популярность новый ролик фильма "Звездные войны: Последние джедаи"
02.11.2017 13:59

В интернете набирает популярность новый ролик фильма "Звездные войны: Последние джедаи"

В интернете появился новый трейлер предстоящего восьмого эпизода фантастической саги "Звездные войны". Будущий фильм получил название "Звездные войны: Последние джедаи". Ролик был опубликован на YouTube-канале Star Wars и за сутки собрал почти миллион просмотров.

Известно, что в настоящее время подробности сюжета создатели держат в строгом секрете. Сообщается только, что Кайло Рен попытается заменить Дарта Вейдера, а Лея вместе с другими героями будет выполнять определенную миссию.

Режиссером картины выступил Райан Джонсон, известный по фильму "Петля времени". В главных ролях снялись Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Марк Хэмилл и другие.

Как сообщал MIGnews.com.ua, компания Disney на официальном YouTube-канале Star Wars опубликовала новый трейлер фильма "Звездные войны: Последние джедаи" режиссера Райана Джонсона. В прокате фильм ожидается 14 декабря этого года. За сутки ролик набрал около 6 млн просмотров.

Теги материала: Звездные войны, трейлер, фантастика, продолжение
Новости СМИ2
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