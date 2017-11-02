В интернете набирает популярность новый ролик фильма "Звездные войны: Последние джедаи"

MIGnews.com.ua

В интернете появился новый трейлер предстоящего восьмого эпизода фантастической саги "Звездные войны". Будущий фильм получил название "Звездные войны: Последние джедаи". Ролик был опубликован на YouTube-канале Star Wars и за сутки собрал почти миллион просмотров.

Известно, что в настоящее время подробности сюжета создатели держат в строгом секрете. Сообщается только, что Кайло Рен попытается заменить Дарта Вейдера, а Лея вместе с другими героями будет выполнять определенную миссию.

Режиссером картины выступил Райан Джонсон, известный по фильму "Петля времени". В главных ролях снялись Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Марк Хэмилл и другие.