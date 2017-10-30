Актер из "Американской истории ужасов" сыграл свадьбу с другом

MIGnews.com.ua

На прошедших выходных, 28-29 октября, известный актер, получивший наибольшую популярность благодаря роли в сериале "Американская история ужасов" и Соединенных Штатов Америки Колтон Хейнс провел торжественную церемонию бракосочетания со своим парнем, фотографии с которой обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram, передает Styler .

По информации местных СМИ, на торжестве присутствовали 120 приглашенных человек, а ведущей мероприятия стала актриса реалити-шоу "Семейство Кардашян" Крис Дженнер.

Отмечается, что Колтон в возрасте 29 лет и его друг, твенный директор Four Seasons Джефф Литэм возрастом 46 лет, позвали на церемонию множество знакомых и друзей. Среди приглашенных оказались и София Вергара и Джо Манганьелло, Мелани Гриффит, Челси Клинтон, Дилан О’Брайен, Билли Лурд, Эмили Бетт Рикардс, Джесси Тайлер Фергюсон, Лиза Ринна.

При этом на своей странице в социальной сети Instagram Хейнс опубликовал снимки с праздника.

"Вчера вечером я женился на мужчине своей мечты. Я все еще плачу слезами счастья. Я люблю тебя, и я рад провести всю оставшуюся жизнь с тобой", - прокомментировал фото актер.