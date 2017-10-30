Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Актер из "Американской истории ужасов" сыграл свадьбу с другом
30.10.2017 18:33

Актер из "Американской истории ужасов" сыграл свадьбу с другом

На прошедших выходных, 28-29 октября, известный актер, получивший наибольшую популярность благодаря роли в сериале "Американская история ужасов" и Соединенных Штатов Америки Колтон Хейнс провел торжественную церемонию бракосочетания со своим парнем, фотографии с которой обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram, передает Styler.

По информации местных СМИ, на торжестве присутствовали 120 приглашенных человек, а ведущей мероприятия стала  актриса реалити-шоу "Семейство Кардашян" Крис Дженнер.

Отмечается, что Колтон в возрасте 29 лет и его друг, твенный директор Four Seasons Джефф Литэм возрастом 46 лет, позвали на церемонию множество знакомых и друзей. Среди приглашенных оказались и София Вергара и Джо Манганьелло, Мелани Гриффит, Челси Клинтон, Дилан О’Брайен, Билли Лурд, Эмили Бетт Рикардс, Джесси Тайлер Фергюсон, Лиза Ринна.

При этом на своей странице в социальной сети Instagram Хейнс опубликовал снимки с праздника.

 "Вчера вечером я женился на мужчине своей мечты. Я все еще плачу слезами счастья. Я люблю тебя, и я рад провести всю оставшуюся жизнь с тобой", - прокомментировал фото актер.

Как сообщал MIGnews.com.ua, известный американский актер и двукратный обладатель премии "Оскар" Кевин Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он предпочитает последних. 

Теги материала: свадьба, актер, США, брак, гей, геи, гомосексуализм
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [32] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
Важное
Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
На свадьбе в Саудовской Аравии каждый гость получил в подарок IPhone 8
Важное
На свадьбе в Саудовской Аравии каждый гость получил в подарок IPhone 8  Видеорепортаж
С молотка ушли самые дорогие в мире б/у часы
Важное
С молотка ушли самые дорогие в мире б/у часы  Фоторепортаж
Шварценеггер проговорился о подробностях нового "Терминатора"
Важное
Шварценеггер проговорился о подробностях нового "Терминатора"
Скетч Трампа ушел с молотка за $16 тысяч
Важное
Скетч Трампа ушел с молотка за $16 тысяч  Фоторепортаж
Преступники похитили у известной певицы дизайнерские сумки и очки, но оставили бриллианты
Важное
Преступники похитили у известной певицы дизайнерские сумки и очки, но оставили бриллианты

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
30.10.2017
Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика