Стало известно, почему британский принц Уильям ходит без обручального кольца

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям никогда не надевает свое обручальное кольцо, хотя его жена никогда не появляется на публике без символа брака, причину этого выяснило издание Vogue.
По информации издания, принц просто не любит носить ювелирные украшения, а о своем нежелании надевать обручальное кольцо Уильям сообщил еще задолго до церемонии бракосочетания с герцогиней Кембриждской Кэтрин.
Так, за несколько дней до свадьбы официальные представители королевского дворца подтвердили тот факт, что после церемонии Миддлтон будет носить 12-каратное кольцо с сапфиром, свидетельствующее о помолвке, и обручальное кольцо из валлийского золота, а принц будет ходить без кольца.
Стоит отметить, что дедушка принца Уильяма - супруг королевы Елизаветы II принц Филипп также отказался от кольца, отец - принц Чарльз, наоборот выступает за ювелирные украшения и носил обручальное кольцо, как во время первого брака, так и во время второго.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл, может состоятся в начале лета 2018 года. Принц уже представил девушку своему отцу, Чарльзу, принцу Уэльскому и Камилле, герцогине Корнуоллской. Они были впечатлены американской актрисой.