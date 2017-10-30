Стало известно, почему британский принц Уильям ходит без обручального кольца

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Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям никогда не надевает свое обручальное кольцо, хотя его жена никогда не появляется на публике без символа брака, причину этого выяснило издание Vogue .

По информации издания, принц просто не любит носить ювелирные украшения, а о своем нежелании надевать обручальное кольцо Уильям сообщил еще задолго до церемонии бракосочетания с герцогиней Кембриждской Кэтрин.

Так, за несколько дней до свадьбы официальные представители королевского дворца подтвердили тот факт, что после церемонии Миддлтон будет носить 12-каратное кольцо с сапфиром, свидетельствующее о помолвке, и обручальное кольцо из валлийского золота, а принц будет ходить без кольца.

Стоит отметить, что дедушка принца Уильяма - супруг королевы Елизаветы II принц Филипп также отказался от кольца, отец - принц Чарльз, наоборот выступает за ювелирные украшения и носил обручальное кольцо, как во время первого брака, так и во время второго.