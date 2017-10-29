На свадьбе в Саудовской Аравии каждый гость получил в подарок IPhone 8

MIGnews.com.ua

Свадебное видео пары из Саудовской Аравии, которое было обнародовано на текущей неделе, моментально набрало популярность среди пользователей социальных сетей и на видеохостинге YouTube, где оно было опубликовано.

По информации египетского издания El Bashayer, причиной популярности видео стало то, что его авторы в описании отметили, что каждый из гостей церемонии бракосочетания получил от молодоженов новый смартфон марки iPhone 8.

На видео можно проследить за тем, как официанты, действительно, несут на подносах коробки со смартфонами, которые раздают гостям.

Отмечается, что праздник проходил в городе Джидда на западе Саудовской Аравии. При этом большинство пользователей сети, по совместительству зрителей видео, раскритиковали организаторов торжества за такие растраты.

Однако иорданское издание Al Bawaba , ссылаясь на комментарий одного из гостей церемонии, сообщило, что на самом деле в коробках лежали не смартфоны, а набор сладостей, которые традиционно в качестве подарка на Востоке дарят людям как проявление гостеприимства.