Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
На свадьбе в Саудовской Аравии каждый гость получил в подарок IPhone 8
29.10.2017 20:49

На свадьбе в Саудовской Аравии каждый гость получил в подарок IPhone 8  Видеорепортаж

Свадебное видео пары из Саудовской Аравии, которое было обнародовано на текущей неделе, моментально набрало популярность среди пользователей социальных сетей и на видеохостинге YouTube, где оно было опубликовано.

По информации египетского издания El Bashayer, причиной популярности видео стало то, что его авторы в описании отметили, что каждый из гостей церемонии бракосочетания получил от молодоженов новый смартфон марки iPhone 8.

На видео можно проследить за тем, как официанты, действительно, несут на подносах коробки со смартфонами, которые раздают гостям.

Отмечается, что праздник проходил в городе Джидда на западе Саудовской Аравии. При этом большинство пользователей сети, по совместительству зрителей видео, раскритиковали организаторов торжества за такие растраты.

Однако иорданское издание Al Bawaba, ссылаясь на комментарий одного из гостей церемонии, сообщило, что на самом деле в коробках лежали не смартфоны, а набор сладостей, которые традиционно в качестве подарка на Востоке дарят людям как проявление гостеприимства.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, стало известно, что свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл, может состоятся в начале лета 2018 года. Известно, что в прошлый четверг Маркл встретилась с Ее Величеством Елизаветой ІІ.

Теги материала: Свадьба, подарок, видео, веселье, Саудовская аравия, брак
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Зима в октябре: Карпаты замело снегом. ВИДЕО
Важное
Зима в октябре: Карпаты замело снегом. ВИДЕО  Видеорепортаж
Опубликовано видео первой в истории масштабной битвы роботов
Важное
Опубликовано видео первой в истории масштабной битвы роботов  Видеорепортаж
Известный французский бренд снял ролик возле КПИ
Важное
Известный французский бренд снял ролик возле КПИ  Видеорепортаж
Голливудские звезды Майкл Фасбендер и Алисия Викандер тайно поженились
Важное
Голливудские звезды Майкл Фасбендер и Алисия Викандер тайно поженились
В сети обнародовали видео последнего шоу с умершим фронтменом Linkin Park
Важное
В сети обнародовали видео последнего шоу с умершим фронтменом Linkin Park  Видеорепортаж
Видео эротического танца парня посреди аэропорта стало хитом сети
Важное
Видео эротического танца парня посреди аэропорта стало хитом сети  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика