Зима в октябре: Карпаты замело снегом. ВИДЕО

MIGnews.com.ua

В Закарпатском регионе Украины уже началась настоящая зима, снегом оказались засыпаны несколько районов. Видео покрытой снегом горы Поп Иван было обнародовано в сети Интернет.

Так, кадры с метелью и мокрым снегом на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пользователь Тарас Василик.

Кроме того, представители Черногорского горного поисково-спасательного поста отмечают, что по состоянию на вечер воскресенья, 29 октября, на горе Поп Иван Черногорский сохраняется облачность, а видимость достигает не более, чем 30 метров. Ветер юго-западный 26 м/с, Температура достигает 6 градусов мороза по Цельсию.