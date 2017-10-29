Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Зима в октябре: Карпаты замело снегом. ВИДЕО
29.10.2017 18:24

Зима в октябре: Карпаты замело снегом. ВИДЕО  Видеорепортаж

В Закарпатском регионе Украины уже началась настоящая зима, снегом оказались засыпаны несколько районов. Видео покрытой снегом горы Поп Иван было обнародовано в сети Интернет.

Так, кадры с метелью и мокрым снегом на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пользователь Тарас Василик.

Кроме того, представители Черногорского горного поисково-спасательного поста отмечают, что по состоянию на вечер воскресенья, 29 октября, на горе Поп Иван Черногорский сохраняется облачность, а видимость достигает не более, чем 30 метров. Ветер юго-западный 26 м/с, Температура достигает 6 градусов мороза по Цельсию.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на период с 29 по 30 октября объявлено штормовое предупреждение вследствие осложнения погодных условий. 29 октября в западных регионах Украины также ожидаются сильные дожди, а в понедельник, 30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель, в Западной Украине возможно образование снежного покрова, снижение температуры ночью и днем ​​до 1-6 градусов тепла по Цельсию. 

Теги материала: Зима, метель, первый снег, снег, видео, мокрый снег
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [51] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На свадьбе в Саудовской Аравии каждый гость получил в подарок IPhone 8
Важное
На свадьбе в Саудовской Аравии каждый гость получил в подарок IPhone 8  Видеорепортаж
Опубликовано видео первой в истории масштабной битвы роботов
Важное
Опубликовано видео первой в истории масштабной битвы роботов  Видеорепортаж
Известный французский бренд снял ролик возле КПИ
Важное
Известный французский бренд снял ролик возле КПИ  Видеорепортаж
В сети обнародовали видео последнего шоу с умершим фронтменом Linkin Park
Важное
В сети обнародовали видео последнего шоу с умершим фронтменом Linkin Park  Видеорепортаж
Видео эротического танца парня посреди аэропорта стало хитом сети
Важное
Видео эротического танца парня посреди аэропорта стало хитом сети  Видеорепортаж
В сети появился трейлер нового сезона "Секретных материалов"
Важное
В сети появился трейлер нового сезона "Секретных материалов"  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика