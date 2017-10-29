Зима в октябре: Карпаты замело снегом. ВИДЕО

В Закарпатском регионе Украины уже началась настоящая зима, снегом оказались засыпаны несколько районов. Видео покрытой снегом горы Поп Иван было обнародовано в сети Интернет.
Так, кадры с метелью и мокрым снегом на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пользователь Тарас Василик.
Кроме того, представители Черногорского горного поисково-спасательного поста отмечают, что по состоянию на вечер воскресенья, 29 октября, на горе Поп Иван Черногорский сохраняется облачность, а видимость достигает не более, чем 30 метров. Ветер юго-западный 26 м/с, Температура достигает 6 градусов мороза по Цельсию.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на период с 29 по 30 октября объявлено штормовое предупреждение вследствие осложнения погодных условий. 29 октября в западных регионах Украины также ожидаются сильные дожди, а в понедельник, 30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель, в Западной Украине возможно образование снежного покрова, снижение температуры ночью и днем до 1-6 градусов тепла по Цельсию.