Американка отпраздновала свое 94-летие, прыгнув с парашютом. ВИДЕО

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В Соединенных Штатах Америки женщина возрастом 94 года Элла Кэмпбелл в день своего рождения осмелилась совершить прыжок с парашютом. Осуществить прыжок женщине помог инструктор, услугами которого она воспользовалась, именно он и сопровождал ее в воздухе и снимал происходящее на видеокамеру. Соответствующий ролик был опубликован на канале Above the Poconos Skydivers на видеохостинге YouTube.

По информации местного издания Mashable, именинница осуществила прыжок с высоты в 3 тысячи метров (около 10 тысяч футов).

Позже Элла Кэмпбелл поделилась с дочерью и внучкой своими впечатлениями, отметив, что ей очень понравилось.