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Американка отпраздновала свое 94-летие, прыгнув с парашютом. ВИДЕО
27.10.2017 19:16

Американка отпраздновала свое 94-летие, прыгнув с парашютом. ВИДЕО  Видеорепортаж

В Соединенных Штатах Америки женщина возрастом 94 года Элла Кэмпбелл в день своего рождения осмелилась совершить прыжок с парашютом. Осуществить прыжок женщине помог инструктор, услугами которого она воспользовалась, именно он и сопровождал ее в воздухе и снимал происходящее на видеокамеру. Соответствующий ролик был опубликован на канале Above the Poconos Skydivers на видеохостинге YouTube.

По информации местного издания Mashable, именинница осуществила прыжок с высоты в 3 тысячи метров (около 10 тысяч футов).

Позже Элла Кэмпбелл поделилась с дочерью и внучкой своими впечатлениями, отметив, что ей очень понравилось.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Стокгольме жительница Швеции пенсионного возраста на автомобиле въехала в толпу людей вследствие того, что перепутала педали. Отмечается, что в данное время правоохранительные органы уже начали расследование грубой небрежности во время движения. 

Теги материала: пенсия, пенсионерка, женщина, парашют, прыжок, экстрим
Новости СМИ2
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