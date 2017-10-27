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На итальянском поле появился гигантский Ким Чен Ын из сои
27.10.2017 16:16

На итальянском поле появился гигантский Ким Чен Ын из сои  Фоторепортаж

На территории одного из полей с соей Италии появился огромный портрет лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Фотографии портрета на поле обнародовал местный портал Il Gazzettino.

По информации местного издания, данный рисунок является работой известного художника, уроженца Италии Дарио Гамбарина. Изображение размещено на участке площадью около 20 тысяч квадратных метров в городке Кастаньяро около Вероны.

Кроме того, над головой главы КНДР  размещены две ракеты, а под его портретом изображена надпись "Опасность" (Danger).

"Моя работа лишь выражает желание решить эту проблему дипломатическим путем как можно скорее", - прокомментировал художник свое творение.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, фермер из Соединенных Штатов Америки почтил память актрисы Кэрри Фишер, сыгравшую главную роль в фильме "Звёздные войны", высадив ее портрет-лабиринт в образе принцессы Леи на своем поле из кукурузы. Джереми Гебель решил создать лабиринт из кукурузы, который бы вырисовывался в силуэт знаменитой героини, сразу же после того, как узнал о смерти популярной актрисы Кэрри Фишер.  

Теги материала: Ким Чен Ын, КНДР, Северная Корея, поле, портрет
Новости СМИ2
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