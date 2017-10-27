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С молотка ушли самые дорогие в мире б/у часы
27.10.2017 15:53

С молотка ушли самые дорогие в мире б/у часы  Фоторепортаж

В рамках аукциона Legendary Watches of the 20th Century с молотка ушел хронограф Rolex Cosmograph Paul Newman Daytona, который установил рекорд по стоимости поддержанных часов. Rolex был продан за 17 миллионов 752 тысячи 500 долларов, передает Bloomberg.

По информации издания, данные часы были во владении кинозвезды и автомобильного гонщика Пола Ньоюмана. Изначальная стоимость лота составляла около миллиона долларов, однако, в результате торгов, которые длились более 12 минут, цена значительно возросла. При этом имя покупателя оставили в секрете.

Стоит отметить, что эти часы вышли в 1968 году и были подарены Полу Ньюману женой Джоан Вудворд. На их задней крышке размещена гравировка с надписью Drive carefully ("Води машину осторожно" - ред.).

Как сообщал MIGnews.com.ua, на американском аукционе Juliens Auctions был продан рисунок, созданный нынешним президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, на котором он сделал эскиз известного небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг. Изображение зарисовки было опубликовано на официальном сайте аукциона еще до проведения торгов.

Теги материала: часы, лот, США, продажа, покупка
Новости СМИ2
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