С молотка ушли самые дорогие в мире б/у часы

MIGnews.com.ua

В рамках аукциона Legendary Watches of the 20th Century с молотка ушел хронограф Rolex Cosmograph Paul Newman Daytona, который установил рекорд по стоимости поддержанных часов. Rolex был продан за 17 миллионов 752 тысячи 500 долларов, передает Bloomberg .

По информации издания, данные часы были во владении кинозвезды и автомобильного гонщика Пола Ньоюмана. Изначальная стоимость лота составляла около миллиона долларов, однако, в результате торгов, которые длились более 12 минут, цена значительно возросла. При этом имя покупателя оставили в секрете.

Стоит отметить, что эти часы вышли в 1968 году и были подарены Полу Ньюману женой Джоан Вудворд. На их задней крышке размещена гравировка с надписью Drive carefully ("Води машину осторожно" - ред.).