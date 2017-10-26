Сергей Притула опубликовал фото с новорожденной дочкой

MIGnews.com.ua

Популярный телеведущий Сергей Притула, который второй раз стал отцом в конце июля, опубликовал первое фото своей дочери Соломии.

"Концерт в Житомире вечером. А сейчас самое время гулять;) Всем хорошего дня!" - подписал свой снимок в Instagram Притула.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, стало известно, что в семье известного футболиста, полузащитника "Шальке" и сборной Украины Евгения Коноплянки родился ребенок.

Ранее сообщалось, что у основателя Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан родилась дочь , которую назвали Август. Об этом сам Цукерберг сообщил в соцсети, присоединив к посту письмо-приветствие новорожденной.

В письме к Август Цукерберг рассказывает о своем видении мира, о достижениях в науке и о надежде на лучший мир.