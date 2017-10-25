Художник раскрыл секрет титров трилогии "Матрица"

Художник-постановщик Саймон Уайтли раскрыл секрет титров из знаменитой фантастической трилогии "Матрица", сообщает Express.
Известно, что одной из отличительных черт франшизы являются неоново-зеленые потоки иероглифов и цифр.
Уайтли решил рассказать, что вдохновением для кода фильма послужила японская книга рецептов суши.
"Мне нравится всем говорить, что код "Матрицы" сделан из японских рецептов суши. Без того кода нет и "Матрицы", - заявил Уайтли.
Однако на данный момент, насколько всерьез говорил художник-постановщик, не уточняется.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в компании Warner Bros. заявили о начале работы над ремейком знаменитого фантастического боевика "Матрица", который был снят в 1999 году.
В настоящее время проект находится на ранней стадии производства, для съемок перезапуска киноленты компания намерена сотрудничать с сценаристом Заком Пенном, который участвовал в съемках фильмов "Люди Икс", "Мстители".