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Художник раскрыл секрет титров трилогии "Матрица"
25.10.2017 18:30

Художник раскрыл секрет титров трилогии "Матрица"

Художник-постановщик Саймон Уайтли раскрыл секрет титров из знаменитой фантастической трилогии "Матрица", сообщает Express.

Известно, что одной из отличительных черт франшизы являются неоново-зеленые потоки иероглифов и цифр.

Уайтли решил рассказать, что вдохновением для кода фильма послужила японская книга рецептов суши.

"Мне нравится всем говорить, что код "Матрицы" сделан из японских рецептов суши. Без того кода нет и "Матрицы", - заявил Уайтли.

Однако на данный момент, насколько всерьез говорил художник-постановщик, не уточняется.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в компании Warner Bros. заявили о начале работы над ремейком знаменитого фантастического боевика "Матрица", который был снят в 1999 году.

В настоящее время проект находится на ранней стадии производства, для съемок перезапуска киноленты компания намерена сотрудничать с сценаристом Заком Пенном, который участвовал в съемках фильмов "Люди Икс", "Мстители".

Теги материала: фильм, код, художник, суши
Новости СМИ2
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