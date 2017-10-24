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Шварценеггер проговорился о подробностях нового "Терминатора"
24.10.2017 21:11

Шварценеггер проговорился о подробностях нового "Терминатора"

Бодибилдер и актер из Соединенных Штатов Америки Арнольд Шварценеггер раскрыл подробности будущего фильма "Терминатор", который, как он утверждает, будет спасением франшизы, сообщает Business Insider.

Отмечается, что продюсером новой картины станет Джеймс Кэмерон, продюсировавший первые две картины - "Терминатор" и "Терминатор-2: Судный день". Режиссировать фильм будет Тим Миллер, получивший наибольшую известность после выхода ленты "Дэдпул", снятой при его участии. В текущее время создатели планируют создать трилогию, а не только один фильм.

"Полагаю, что Кэмерон и Тим придумали концепцию, где они могут продолжить с T-800, но сделать совершенно новый фильм", - признался Шварценеггер.

Он также подчеркнул, что, как по нему, то для картины выбрали более простой подход, так как фильм "Терминатор: Генезис" был раскритикован за сложность сюжета.

Как сообщал MIGnews.com.uа, знаменитая голливудская актриса и продюсер Анджелина Джоли озвучит слониху Стеллу в диснеевской экранизации сказки "Айван, единственный и неповторимый" Кэтрин Эпплгейт.  

Теги материала: актер, фильм, картина, режиссер, терминатор, новинка
Новости СМИ2
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