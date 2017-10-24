Эксгибиционист, спародировавший статую Давида, шокировал пользователей сети

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Известный серийный эксгибиционист Адриан Пино Оливера устроил очередную акцию на территории Галереи Академии во Флоренции, сняв всю свою одежду перед статуей Давида, созданной Микеланджело, сообщает The Local.

Фотография с оголенным Оливерой была опубликована на его странице в социальной сети Instagram.

По словам свидетелей инцидента, мужчина в рамках своей шокирующей акции выкрикивал нечленораздельные фразы. А директор музея, Сесилия Холлберг, назвала акцию "печальной и нелепой". Издание отмечает, что таким шагом эксгибиционист хотел провозгласить небесную силу женственности в лицо упадку современного маскулинного мира, а его инициатива получила название Project V.

Стоит напомнить, что не так давно Оливера стал инициатором акции перед творением Рождение Венеры" Сандро Боттичелли, перед которой оголился, находясь в галерее Уффици.