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Эксгибиционист, спародировавший статую Давида, шокировал пользователей сети
24.10.2017 18:23

Эксгибиционист, спародировавший статую Давида, шокировал пользователей сети  Фоторепортаж

Известный серийный эксгибиционист Адриан Пино Оливера устроил очередную акцию на территории Галереи Академии во Флоренции, сняв всю свою одежду перед статуей Давида, созданной Микеланджело, сообщает The Local.

Фотография с оголенным Оливерой была опубликована на его странице в социальной сети Instagram.

По словам свидетелей инцидента, мужчина в рамках своей шокирующей акции выкрикивал нечленораздельные фразы. А директор музея, Сесилия Холлберг, назвала акцию "печальной и нелепой". Издание отмечает, что таким шагом эксгибиционист хотел провозгласить небесную силу женственности в лицо упадку современного маскулинного мира, а его инициатива получила название  Project V.

Стоит напомнить, что не так давно Оливера стал инициатором акции перед творением Рождение Венеры" Сандро Боттичелли, перед которой оголился, находясь в галерее Уффици.

Как сообщал MIGnews.com.ua, впервые в истории издания на обложке глянцевого журнала Playboy появится мужчина и не будет ни одной женщины. Именно так журнал решил почтить память об умершем в прошлом месяце основателе издания  Хью Хефнера, которому был 91 год. 

Теги материала: статуя, обнажение, голые, голый, акция, Италия
Новости СМИ2
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