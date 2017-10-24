Британская певица во время шоу свалилась под сцену

MIGnews.com.ua

Пользователей соцсети поразило видео, на котором британская поп-исполнительница Джемма Коллинз упала под сцену во время своего выступления на фестивале Best TV Show, передает The Mirror.

Известно, что исполнительница должна была объявить на мероприятии победителя в номинации "Лучшее ТВ-шоу". Однако фактически сразу же, как только артистка назвала имя, она оступилась и свалилась в специальный люк.

Этот инцидент получил освещение на местных телеканалах. При этом сама Коллинз, возмутившись произошедшим, обещает обсудить ситуацию со своими юристами, поскольку ни организаторы проекта, ни транслирующий его канал, не принесли ей извинений за случившееся.