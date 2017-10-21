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Скетч Трампа ушел с молотка за $16 тысяч
21.10.2017 21:54

Скетч Трампа ушел с молотка за $16 тысяч  Фоторепортаж

На американском аукционе Juliens Auctions был продан рисунок, созданный нынешним президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, на котором он сделал эскиз известного небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг, сообщает nypost.

За скетч, нарисованный ручкой, который больше похож на рисунок маленького ребенка, покупатель отдал 16 тысяч долларов, при этом, имя покупателя не рассекречивается.

Изображение зарисовки было опубликовано на официальном сайте аукциона еще до проведения торгов.

Стоит отметить, что данный небоскреб президент США нарисовал в далеком в 1995 году для благотворительного аукциона во Флориде.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 27 июля, на американском аукционе рисунок президента США Дональда Трампа был продан более чем за 29 тысяч долларов. При этом стартовая цена лота составляла девять тысяч долларов. Рисунок выполнен черным маркером и обрамлен в золотую рамку.

Теги материала: Дональд Трамп, аукцион, продажа, деньги, США, рисунок
Новости СМИ2
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