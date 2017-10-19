Леонардо Ди Каприо заметили в компании украинской модели

MIGnews.com.ua

Актер из Голливуда Леонардо Ди Каприо был запечатлен на фото папарацци во время встречи с моделью украинского происхождения Алиной Байковой, родившейся в Кировограде. Фотографии были обнародованы британским изданием DailyMail .

По информации издания, парень и девушка медленно гуляли вместе с артистом Тоби Макгваером и еще с одной неизвестной девушкой, во время чего 42-летний Ди Каприо и Алина в возрасте 28 лет улыбались и обменивались не двузначными взглядами.

Стоит отметить, что Алина родом из небогатой семьи из украинского Кировограда. Получив среднее образование, украинка пошла на работу официанткой, где однажды была замечена модельными скаутами, которые и предложили девушки попробовать себя в роли модели.

В текущее время на счету Алины сотрудничество с брендами Calvin Klein, Hermes, Zuhair и другими. Снимки девушки также красовались на обложках ведущих мировых глянцев, среди которых Vogue Australia и Vogue Italia Beauty.