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Леонардо Ди Каприо заметили в компании украинской модели
19.10.2017 19:36

Леонардо Ди Каприо заметили в компании украинской модели  Фоторепортаж

Актер из Голливуда Леонардо Ди Каприо был запечатлен на фото папарацци во время встречи с моделью украинского происхождения Алиной Байковой, родившейся в Кировограде. Фотографии были обнародованы британским изданием DailyMail.

По информации издания, парень и девушка медленно гуляли вместе с артистом Тоби Макгваером и еще с одной неизвестной девушкой, во время чего 42-летний Ди Каприо и Алина в возрасте 28 лет улыбались и обменивались не двузначными взглядами.

Стоит отметить, что Алина родом из небогатой семьи из украинского Кировограда. Получив среднее образование, украинка пошла на работу официанткой, где однажды была замечена модельными скаутами, которые и предложили девушки попробовать себя в роли модели.

В текущее время на счету Алины  сотрудничество с брендами Calvin Klein, Hermes, Zuhair и другими. Снимки девушки также красовались на обложках ведущих мировых глянцев, среди которых Vogue Australia и Vogue Italia Beauty.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в США благотворительный фонд голливудского актера Леонардо Ди Каприо пожертвовал миллион долларов вновь созданному фонду помощи жертвам урагана "Харви" в Техасе United Way Harvey Recovery Fund. Многие знаменитости решили помочь деньгами жертвам урагана "Харви".

Теги материала: актер, отношения, фото, модель, папарацци
Новости СМИ2
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