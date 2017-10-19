Впервые на обложке Playboy не будет женщин

MIGnews.com.ua

Впервые в истории издания на обложке глянцевого журнала Playboy появится мужчина и не будет ни одной женщины. Именно так журнал решил почтить память об умершем в прошлом месяце основателе издания Хью Хефнера, которому был 91 год. Изображение обложки было обнародовано на странице журнала в социальной сети Instagram.

Известно, что фотография Хефнера, которую разместили на первой странице номера, была сделана в 1965 году американским фотографом Ларри Гордоном. На данном снимке основателю мужского журнала 39 лет, и он только начал свою успешную карьеру.

Хью будет одиннадцатым мужчиной, размещенном на обложке журнала Playboy, но ранее все появившиеся на обложке мужчины позировали с обнаженными женщинами.

Помимо этого, редакция также выделит первые шесть страниц для информации о жизни Хью Хефнера. Материал о создателе Playboy подготовил его сын Купер, которому в текущее время 26 лет. Теперь он стал главой всемирно известного издания и одержал четверть наследства отца в сумме 43 миллиона долларов.