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Стала известна дата рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
18.10.2017 17:18

Стала известна дата рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Спустя полтора месяца после объявления о третьей беременности герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, стало известно, когда же произойдет радостное событие в королевской семье.

Кенсингтонский дворец опубликовал в своем twitter-аккаунте предположительную дату родов: "Герцог и герцогиня Кембриджские с радостью подтверждают, что ожидают рождение малыша в апреле".

Как сообщал MIGnews.com.uа, герцогиня Кембриждская Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после официального объявления о ее беременности третьим ребенком.

По данным источника, Кэтрин до сих пор испытывает недомогание и сильный токсикоз, но она не могла пропустить вечер в честь Всемирного дня психического здоровья, который прошел в Букингемском дворце.

Кроме этого, по причине плохого самочувствия Кэтрин пришлось отменить все мероприятия, запланированные на сентябрь.

Теги материала: Кейт Миддлтон, Принц Уильям, ребенок, роды
Новости СМИ2
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