Опубликовано видео первой в истории масштабной битвы роботов

MIGnews.com.ua

Битва человекоподобных роботов, которая стала первой в истории, прошла в Японии. Об этом сообщает Znaj.UА .

Во вторник, 17 октября, на поле боя сошлись японский и американский роботы. Дуэль состояла из двух частей, для победы в каждом раунде нужно было, чтобы один из роботов упал, отключился либо сдался пилот.

В первом раунде победил японский боец ​​Kuratas, сражаясь со старой версией американского робота Iron Glory, сделанного специального под рукопашный бой. Однако битва все равно завершилась поражением Kuratas.