Опубликовано видео первой в истории масштабной битвы роботов

Битва человекоподобных роботов, которая стала первой в истории, прошла в Японии. Об этом сообщает Znaj.UА.
Во вторник, 17 октября, на поле боя сошлись японский и американский роботы. Дуэль состояла из двух частей, для победы в каждом раунде нужно было, чтобы один из роботов упал, отключился либо сдался пилот.
В первом раунде победил японский боец Kuratas, сражаясь со старой версией американского робота Iron Glory, сделанного специального под рукопашный бой. Однако битва все равно завершилась поражением Kuratas.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в сети было обнародовано видео нестандартного робота-кота, которого создали чтобы прибавить в дом уюта, а также порадовать хозяев, которые по какой-то из причин не хотят заводить живое животное.