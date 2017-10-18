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Опубликовано видео первой в истории масштабной битвы роботов
18.10.2017 11:48

Опубликовано видео первой в истории масштабной битвы роботов  Видеорепортаж

Битва человекоподобных роботов, которая стала первой в истории, прошла в Японии. Об этом сообщает Znaj.UА.

Во вторник, 17 октября, на поле боя сошлись японский и американский роботы. Дуэль состояла из двух частей, для победы в каждом раунде нужно было, чтобы один из роботов упал, отключился либо сдался пилот.

В первом раунде победил японский боец ​​Kuratas, сражаясь со старой версией американского робота Iron Glory, сделанного специального под рукопашный бой. Однако битва все равно завершилась поражением Kuratas.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в сети было обнародовано видео нестандартного робота-кота, которого создали чтобы прибавить в дом уюта, а также порадовать хозяев, которые по какой-то из причин не хотят заводить живое животное.

Теги материала: Япония, США, битва, робот, видео
Новости СМИ2
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