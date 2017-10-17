Анджелина Джоли озвучит слониху в известной сказке

MIGnews.com.ua

Знаменитая голливудская актриса и продюсер Анджелина Джоли озвучит слониху Стеллу в диснеевской экранизации сказки "Айван, единственный и неповторимый" Кэтрин Эпплгейт, сообщает The Hollywood Reporter .

Режиссером фильма выступит Теа Шэррок ("До встречи с тобой"), сценаристом назначен Майк Уайт.

В новом проекте Джоли также является одним из продюсеров. Что касается озвучки, то для нее это не первый подобный опыт. Ранее, например, она участвовала в работе над мультфильмами "Кунг-фу панда".

Известно, что книга Эпплгейт вышла в 2011 году. Она рассказывает о горилле Айване, который живет в клетке в торговом центре вместе со слонихой Стеллой и бездомным псом Бобом. Свою жизнь до неволи Айван не помнит.