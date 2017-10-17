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Анджелина Джоли озвучит слониху в известной сказке
17.10.2017 17:22

Анджелина Джоли озвучит слониху в известной сказке

Знаменитая голливудская актриса и продюсер Анджелина Джоли озвучит слониху Стеллу в диснеевской экранизации сказки "Айван, единственный и неповторимый" Кэтрин Эпплгейт, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером фильма выступит Теа Шэррок ("До встречи с тобой"), сценаристом назначен Майк Уайт.

В новом проекте Джоли также является одним из продюсеров. Что касается озвучки, то для нее это не первый подобный опыт. Ранее, например, она участвовала в работе над мультфильмами "Кунг-фу панда".

Известно, что книга Эпплгейт вышла в 2011 году. Она рассказывает о горилле Айване, который живет в клетке в торговом центре вместе со слонихой Стеллой и бездомным псом Бобом. Свою жизнь до неволи Айван не помнит.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, известная голливудская звезда Анджелина Джоли поучаствовала в опасной фотосессии для обложки популярного журнала  "Harper's Bazaar" в Намибии, позировав с тремя хищными гепардами.

Теги материала: Анджелина Джоли, голос, мультфильм, слон
Новости СМИ2
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