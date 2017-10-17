Известный французский бренд снял ролик возле КПИ

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Бренд кашемировой одежды Eric Bompard из Франции снял рекламный ролик на территории Киевского политехнического института. Соответствующее видео опубликовано на канале BETC Paris на YouTube.

По сюжету двое незнакомцев видят друг друга во время противостояния с полицией, после чего между ними зарождаются чувства. В ролике провозглашается лозунг производителя "Мягкость - это новая сила".

Отмечается, что производством ролика занималось французское агентство BETC Luxe. Актеры, которые принимали участие в съемках, не знали друг друга до проекта.