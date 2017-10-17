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Известный французский бренд снял ролик возле КПИ
17.10.2017 14:56

Известный французский бренд снял ролик возле КПИ  Видеорепортаж

Бренд кашемировой одежды Eric Bompard из Франции снял рекламный ролик на территории Киевского политехнического института. Соответствующее видео опубликовано на канале BETC Paris на YouTube.

По сюжету двое незнакомцев видят друг друга во время противостояния с полицией, после чего между ними зарождаются чувства. В ролике провозглашается лозунг производителя "Мягкость - это новая сила".

Отмечается, что производством ролика занималось французское агентство BETC Luxe. Актеры, которые принимали участие в съемках, не знали друг друга до проекта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на официальном YouTube-канале шведского диджея и музыкального продюсера Avicii было появилось видео на трек "Lonely Together", снятое в Киеве. Песню и клип Тим Берглинг (это настоящее имя исполнителя) создал совместно с британской поп и R&B исполнительницей Ритой Орой.

Теги материала: Киев, реклама, видео, КПИ, Франция, бренд
Новости СМИ2
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