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Голливудские звезды Майкл Фасбендер и Алисия Викандер тайно поженились
16.10.2017 17:52

Голливудские звезды Майкл Фасбендер и Алисия Викандер тайно поженились

Голливудских актеров Майкла Фассбендера и Алисию Викандер заметили в воскресенье, 15 октября, на Ибице с обручальными кольцами на пальцах, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что это последовало вслед за слухами о том, что пара отправилась на остров, чтобы совершить бракосочетание в обстановке секретности. Несмотря на то, что известие о состоявшейся свадьбе еще не подтверждено, о том, что бракосочетание состоялось, говорили кольца на безымянных пальцах левых рук актеров.

Известно, что 40-летний актер и 29-летняя актриса были замечены на бранче в прибрежном ресторане в окружении ближайших друзей.

Ирландский актер и шведская актриса познакомились на съемках картины "Свет в океане".

Как сообщал MIGnews.com.uа, актриса из популярного сериала "Игра престолов" актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, выходит замуж за певца Джо Джонаса.

Теги материала: свадьба, Голливуд, актер, кольцо
Новости СМИ2
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