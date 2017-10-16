Звезда "Игры престолов" выходит замуж

MIGnews.com.ua

Актриса из популярного сериала "Игра престолов" актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, выходит замуж за певца Джо Джонаса. Звезда сообщила об этом в своем Instagram.

В аккаунтах артистов появилось фото, на котором изображены их руки с обручальным кольцом на безымянном пальце Софи.

"Я сказала "да", - подписала фото Софи. Аналогичной подписью сопровождал свой пост и ее возлюбленный: "Она сказала "да", - поделился в сети певец.

По данным СМИ, Софи и Джо начали встречаться в ноябре 2016 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, актеры из популярного американского сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли обручились.

О помолвке рассказал приближенный к знаменитой паре источник.