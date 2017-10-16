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Звезда "Игры престолов" выходит замуж
16.10.2017 14:59

Звезда "Игры престолов" выходит замуж

Актриса из популярного сериала "Игра престолов" актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, выходит замуж за певца Джо Джонаса. Звезда сообщила об этом в своем Instagram.

В аккаунтах артистов появилось фото, на котором изображены их руки с обручальным кольцом на безымянном пальце Софи.

"Я сказала "да", - подписала фото Софи. Аналогичной подписью сопровождал свой пост и ее возлюбленный: "Она сказала "да", - поделился в сети певец.

По данным СМИ, Софи и Джо начали встречаться в ноябре 2016 года. 

Как сообщал MIGnews.com.uа, актеры из популярного американского сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли обручились.

О помолвке рассказал приближенный к знаменитой паре источник.

Теги материала: Игра Престолов, замужество, отношения
Новости СМИ2
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