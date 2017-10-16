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Назван город, в котором пройдет детское Евровидение в 2018 году
16.10.2017 10:28

Назван город, в котором пройдет детское Евровидение в 2018 году

Столица Беларуси город Минск примет детский песенный конкурс "Евровидение" в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Европейского вещательного союза.

В этом году было принято решение об изменении правил и определении места проведения конкурса до финала детского Евровидения-2017 в Тбилиси.

Детское Евровидение-2018 станет уже 16-м по счету. Белоруссия уже принимала песенный конкурс в 2010 году.

Также известно, что песенный конкурс 2018 года станет уже 16 по счету. В 2010 году Беларусь уже принимала детское Евровидение.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Украине выбрали победителя национального отбора на международный песенный конкурс "Детское Евровидение" 2017 года. Им стала певица Анастасия Багинская, исполнившая композицию "Не зупиняй".

Теги материала: Евровидение, дети, Беларусь, Минск
Новости СМИ2
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