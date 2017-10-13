Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Клип на хит Despacito установил исторический рекорд
13.10.2017 20:59

Клип на хит Despacito установил исторический рекорд  Видеорепортаж

Видеоклип на композицию Despacito впервые в истории сети был просмотрен более чем 4 миллиарда раз на странице видеохостинга YouTube. Об этом сообщил один из певцов, который исполнил песню, Луис Фонси, написав об этом на своей странице в социальной сети Instagram.

В своей записи Луис Фонси также отметил, что хочет заняться восстановлением местности, на которой был снят ролик.

"Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, однако вместо празднования мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось (ролик снимался в Пуэрто-Рико, где недавно прошел ураган)", - говорится в записи звезды.

Кроме того, пуэрториканец предложил своим подписчикам присоединиться к благотворительной акции по восстановлению и помочь местным жителям, которые пострадали вследствие стихии.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, модный глянец Vogue Italia впервые за историю разместил на обложке выпуска фотографию модели, которой 73 года, ею стала известная манекенщица и актриса Лорен Хаттон. Благодаря этому номеру изданию удалось установить рекорд журнала, который ранее установила Тина Тернер.

Теги материала: певец, клип, рекорд, песня, благотворительность, Испания
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В сети обнародовали видео последнего шоу с умершим фронтменом Linkin Park
Важное
В сети обнародовали видео последнего шоу с умершим фронтменом Linkin Park  Видеорепортаж
Видео эротического танца парня посреди аэропорта стало хитом сети
Важное
Видео эротического танца парня посреди аэропорта стало хитом сети  Видеорепортаж
Популярный украинский певец отменил концерты в США, так как ему отказали в визе
Важное
Популярный украинский певец отменил концерты в США, так как ему отказали в визе
Всемирно известный журнал установил рекорд, разместив на обложке 73-летнюю женщину
Важное
Всемирно известный журнал установил рекорд, разместив на обложке 73-летнюю женщину
Фильм, снятый по книге Кинга, установил новый мировой рекорд
Важное
Фильм, снятый по книге Кинга, установил новый мировой рекорд
Новый клип Зиброва вышел в тренды Youtube и набрал сотни тысяч просмотров
Важное
Новый клип Зиброва вышел в тренды Youtube и набрал сотни тысяч просмотров

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог Бортник объяснил, чем языковые квоты на телевидении вредны для Украины
Эксклюзив  Политолог Бортник объяснил, чем языковые квоты на телевидении вредны для Украины  Видеорепортаж
13.10.2017
Как правильно встретить праздник Покровы: советы астролога
Эксклюзив  Как правильно встретить праздник Покровы: советы астролога
13.10.2017
Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
Эксклюзив  Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
12.10.2017
Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
Эксклюзив  Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
12.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика