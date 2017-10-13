Клип на хит Despacito установил исторический рекорд

MIGnews.com.ua

Видеоклип на композицию Despacito впервые в истории сети был просмотрен более чем 4 миллиарда раз на странице видеохостинга YouTube. Об этом сообщил один из певцов, который исполнил песню, Луис Фонси, написав об этом на своей странице в социальной сети Instagram.

В своей записи Луис Фонси также отметил, что хочет заняться восстановлением местности, на которой был снят ролик.

"Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, однако вместо празднования мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось (ролик снимался в Пуэрто-Рико, где недавно прошел ураган)", - говорится в записи звезды.

Кроме того, пуэрториканец предложил своим подписчикам присоединиться к благотворительной акции по восстановлению и помочь местным жителям, которые пострадали вследствие стихии.