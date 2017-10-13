В сети обнародовали видео последнего шоу с умершим фронтменом Linkin Park

Представители музыкальной группы Linkin Park опубликовали на странице группы в социальной сети Facebook видеозапись последнего шоу, в котором принял участие солист группы Честер Беннингтон.
Последней программой с участием фронтмена Linkin Park оказалась Carpool Karaoke, данный выпуск которой до этого момента посмотрели более 5 миллионов человек. Выпуск отсняли за шесть дней до того, как исполнитель покончил жизнь самоубийством. Так, Честер погиб 20 июля 2017 года.
В салоне "автомобильного караоке" солист коллектива, а также другие участники беседуют и шутят с ведущим, актером Кеном Жонгом, а также порют собственные и другие хитовые треки.
Стоит отметить, что запись была обнародована при согласии родственников Беннингтона, а также его коллег по группе.
Как сообщал MIGnews.com.ua, члены музыкального американского рок-коллектива Linkin Park сняли трогательное музыкальное видео, которым увековечили память солиста группы Честера Беннингтона. В клипе можно проследить за искренними моментами из жизни музыканта во время пребывания на сцене.