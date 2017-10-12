Видео эротического танца парня посреди аэропорта стало хитом сети

MIGnews.com.ua

В аэропорту в Новом Орлеане Соединенных Штатов Америки парень, владеющий отличным чувством юмора, посреди зала ожидания исполнил песню и станцевал зажигательный танец, развеселив артистичностью и смелостью сотрудников аэропорта и людей, ожидающих своего рейса. Соответствующий ролик с танцем парня был обнародован музыкантом Майком Вадалом на странице в социальной сети Facebook.

Комментируя видео, музыкант написал, что его дети тоже увлекаются творчеством и так же хороши в пении, как и этот смешной парень. Всего за несколько дней ролик просмотрели более 15 миллионов пользователей сети. Видео набрало 102 тысячи лайков и 150 тысяч репостов.