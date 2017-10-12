Видео эротического танца парня посреди аэропорта стало хитом сети

В аэропорту в Новом Орлеане Соединенных Штатов Америки парень, владеющий отличным чувством юмора, посреди зала ожидания исполнил песню и станцевал зажигательный танец, развеселив артистичностью и смелостью сотрудников аэропорта и людей, ожидающих своего рейса. Соответствующий ролик с танцем парня был обнародован музыкантом Майком Вадалом на странице в социальной сети Facebook.
Комментируя видео, музыкант написал, что его дети тоже увлекаются творчеством и так же хороши в пении, как и этот смешной парень. Всего за несколько дней ролик просмотрели более 15 миллионов пользователей сети. Видео набрало 102 тысячи лайков и 150 тысяч репостов.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, перед игрой украинской сборной по футболу с командой Косово в тренировочном футбольном лагере украинцев прошел торжественных ритуал посвящения новых игроков, в рамках которого новичкам было необходимо спеть любую композицию. Новоиспеченный украинец Ромеро Марлос зажег коллег по команде песней, которая стала хитом, "Despasito".