Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Видео эротического танца парня посреди аэропорта стало хитом сети
12.10.2017 19:42

Видео эротического танца парня посреди аэропорта стало хитом сети  Видеорепортаж

В аэропорту в Новом Орлеане Соединенных Штатов Америки парень, владеющий отличным чувством юмора, посреди зала ожидания исполнил песню и станцевал зажигательный танец, развеселив артистичностью и смелостью сотрудников аэропорта и людей, ожидающих своего рейса. Соответствующий ролик с танцем парня был обнародован музыкантом Майком Вадалом на странице в социальной сети Facebook.

Комментируя видео, музыкант написал, что его дети тоже увлекаются творчеством и так же хороши в пении, как и этот смешной парень. Всего за несколько дней ролик просмотрели более 15 миллионов пользователей сети. Видео набрало 102 тысячи лайков и 150 тысяч репостов.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, перед игрой украинской сборной по футболу с командой Косово в тренировочном футбольном лагере украинцев прошел торжественных ритуал посвящения новых игроков, в рамках которого новичкам было необходимо спеть любую композицию. Новоиспеченный украинец Ромеро Марлос зажег коллег по команде песней, которая стала хитом, "Despasito".

Теги материала: видео, ролик, танец, песня, аэропорт, новинка, хит
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [41] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В сети появился трейлер нового сезона "Секретных материалов"
Важное
В сети появился трейлер нового сезона "Секретных материалов"  Видеорепортаж
В Москве звезда соцсетей Диана Шурыгина вышла замуж
Важное
В Москве звезда соцсетей Диана Шурыгина вышла замуж  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Новый клип Зиброва вышел в тренды Youtube и набрал сотни тысяч просмотров
Важное
Новый клип Зиброва вышел в тренды Youtube и набрал сотни тысяч просмотров
В России на детском катке включили эротическое видео
Важное
В России на детском катке включили эротическое видео  Видеорепортаж
Актриса из "Игры престолов" поразила мастерством владения кинжалом
Важное
Актриса из "Игры престолов" поразила мастерством владения кинжалом  Видеорепортаж
Linkin Park сняли трогательное видео в память о Честере Беннингтоне
Важное
Linkin Park сняли трогательное видео в память о Честере Беннингтоне  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
Эксклюзив  Королевская заявила, что действующий парламент не принесет успеха Украине
12.10.2017
Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
Эксклюзив  Чем опасна "пятница, 13-е" в октябре: правила поведения и советы астролога
12.10.2017
Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика