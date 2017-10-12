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Популярный украинский певец отменил концерты в США, так как ему отказали в визе
12.10.2017 16:59

Популярный украинский певец отменил концерты в США, так как ему отказали в визе

Известному украинскому исполнителю Диме Монатику (MONATIK) пришлось отложить свой музыкальный тур по городам Соединенных Штатов Америки из-за того, что его команде отказали в выдачи рабочей визы. О соответствующем факте говорится на сайте для мигрантов, проживающих в США - bomond.com.

"По независящим от нас обстоятельствам мы вынуждены перенести тур MONATIK на более поздние даты в феврале-марте 2018 года, о которых будет объявлено в скором времени. Иммиграционная служба США не удовлетворила нашу петицию, и группа не может получить рабочие визы в США вовремя", - говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы концертов подчеркнули, что все купленные билеты на концерты - действительны, однако те, кто не захочет прийти на концерт, назначенный на новую дату, смогут их сдать и вернуть полную стоимость.

В текущее время команда артиста принимает все возможные, чтобы MONATIK дал концерты в США и Канаде в феврале-марте следующего года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, телеканал MTV Россия назвал пятерых исполнителей, которые представят страну на конкурсе MTV Europe Music Awards в номинации "Лучший артист России", среди них оказались трое уроженцев Украины - краинский исполнитель Иван Дорн и группа "Грибы", а также певица Елка, родившаяся в украинском Ужгороде. 

Теги материала: виза, США, исполнитель, певец, Монатик, концерт
Новости СМИ2
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