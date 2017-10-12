Популярный украинский певец отменил концерты в США, так как ему отказали в визе

MIGnews.com.ua

Известному украинскому исполнителю Диме Монатику (MONATIK) пришлось отложить свой музыкальный тур по городам Соединенных Штатов Америки из-за того, что его команде отказали в выдачи рабочей визы. О соответствующем факте говорится на сайте для мигрантов, проживающих в США - bomond.com.

"По независящим от нас обстоятельствам мы вынуждены перенести тур MONATIK на более поздние даты в феврале-марте 2018 года, о которых будет объявлено в скором времени. Иммиграционная служба США не удовлетворила нашу петицию, и группа не может получить рабочие визы в США вовремя", - говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы концертов подчеркнули, что все купленные билеты на концерты - действительны, однако те, кто не захочет прийти на концерт, назначенный на новую дату, смогут их сдать и вернуть полную стоимость.

В текущее время команда артиста принимает все возможные, чтобы MONATIK дал концерты в США и Канаде в феврале-марте следующего года.