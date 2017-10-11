Британка разочаровалась в мужчинах и вышла замуж за своего пса

Жительница Великобритании 43 лет Вильгельмина Морган Каллаган разочаровалась во всех спутниках и решила улучшить личную жизнь, вступив в брак с собственным Йоркширским терьером, передает Metro.
Отмечается, что избранником женщины стал маленький пес Гарри, которого новоиспеченная жена зовет "Мой король", и подчеркивает, что ни од одного мужчины за свою жизнь не ощущала такой поддержки и позитивных эмоций.
После того, как они познакомились, Морган успела пережить многое - потерю работы, нехватку денег и затопленный дом, но за все это время Генри ее ни разу не предал и остался рядом.
За церемонией бракосочетания необычной пары могли понаблюдать все желающие пользователи сети. В связи с тем, что браки между людьми и животными официально запрещены, женщина не смогла зарегистрировать его в ЗАГСе, однако считает, что этот брак более духовный, чем все формальности и бумаги.
Как сообщал MIGnews.com.ua, сенбернар по кличке "Мочи" возрастом восемь лет из штата Южная Дакота Соединенных Штатов Америки был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как пес, обладающий самым длинным языком в мире. Вдлину язык Мочи достигает 18,58 сантиметра.