Британка разочаровалась в мужчинах и вышла замуж за своего пса

MIGnews.com.ua

Жительница Великобритании 43 лет Вильгельмина Морган Каллаган разочаровалась во всех спутниках и решила улучшить личную жизнь, вступив в брак с собственным Йоркширским терьером, передает Metro .

Отмечается, что избранником женщины стал маленький пес Гарри, которого новоиспеченная жена зовет "Мой король", и подчеркивает, что ни од одного мужчины за свою жизнь не ощущала такой поддержки и позитивных эмоций.

После того, как они познакомились, Морган успела пережить многое - потерю работы, нехватку денег и затопленный дом, но за все это время Генри ее ни разу не предал и остался рядом.

За церемонией бракосочетания необычной пары могли понаблюдать все желающие пользователи сети. В связи с тем, что браки между людьми и животными официально запрещены, женщина не смогла зарегистрировать его в ЗАГСе, однако считает, что этот брак более духовный, чем все формальности и бумаги.