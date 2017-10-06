Всемирно известный журнал установил рекорд, разместив на обложке 73-летнюю женщину

MIGnews.com.ua

Модный глянец Vogue Italia впервые за историю разместил на обложке выпуска фотографию модели, которой 73 года, ею стала известная манекенщица и актриса Лорен Хаттон, сообщает The Telegraph.

Известно, что журнал, который появится на полках магазинов в октябре текущего года, издательство посвятило женщинам за 60 лет. Кроме того, отмечается, что благодаря этому номеру изданию удалось установить рекорд журнала, который ранее установила Тина Тернер.

Еще в 2013 году легендарная певица появилась на обложке выпуска, спустя четыре месяца после дня рождения в 73 года, благодаря тому, что новой героине обложки Лорен Хаттон через месяц исполнится 74, ей удалось побить рекорд певицы.

При этом, по информации издания, для Хаттон это не первая съемка в журнале. Ранее модель 27 раз была на обложке американского Vogue и 134 раз появлялась на обложках Vogue разных стран мира.