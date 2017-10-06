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Актер "Игры престолов" проговорился, когда состоится премьера финальной части сериала
06.10.2017 15:52

Актер "Игры престолов" проговорился, когда состоится премьера финальной части сериала

Актер ирландского происхождения Лиам Каннингем, который получил наибольшую популярность после роли Давос Сиворта в известном телесериале "Игра престолов", рассекретил примерную дату окончания съемок финальной части картины, передает NME.

Согласно информации издания, активный съемочный процесс начнется в октябре текущего года и завершится летом 2018 года. По словам Каннингема, премьеру восьмого и крайнего сезона теле-саги стоит ожидать не ранее, чем в 2019 году.

Кроме того, актер подчеркнул, что авторы сериала боятся разглашения сюжета финальной части, поэтому снимут несколько вариантов развитий событий.

 Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на каждый эпизод заключительного сезона "Игры престолов" телеканал HBO планирует потратить 15 млн долларов. Общий бюджет восьмой части, в которую войдут шесть серий, составит 90 млн долларов. 

Теги материала: актер, Игра Престолов, сериал, финал, съемки
Новости СМИ2
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