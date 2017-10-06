Актер "Игры престолов" проговорился, когда состоится премьера финальной части сериала

MIGnews.com.ua

Актер ирландского происхождения Лиам Каннингем, который получил наибольшую популярность после роли Давос Сиворта в известном телесериале "Игра престолов", рассекретил примерную дату окончания съемок финальной части картины, передает NME .

Согласно информации издания, активный съемочный процесс начнется в октябре текущего года и завершится летом 2018 года. По словам Каннингема, премьеру восьмого и крайнего сезона теле-саги стоит ожидать не ранее, чем в 2019 году.

Кроме того, актер подчеркнул, что авторы сериала боятся разглашения сюжета финальной части, поэтому снимут несколько вариантов развитий событий.