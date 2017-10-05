В Москве звезда соцсетей Диана Шурыгина вышла замуж

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Популярная в российских социальных сетях девушка Диана Шурыгина, завоевавшая популярность после выхода программы "Пусть говорят" с ее участием, сыграла свадьбу. Фотографии с церемонии бракосочетания появились на странице невесты в социальной сети Instagram, передают Українські новини.

Известно, что молодожены познакомились во время съемок сериалити "Шуры-муры с Дианой Шурыгиной" для канала российского ведущего Андрея Малахова в YouTube. Жених Шурыгиной - Андрей Шлягин, которому не так давно исполнилось 29 лет.

По данным издания, возлюбленные подали заявление спустя три месяца после начала романтических отношений. Пара зарегистрировала официальные отношения в ЗАГСе №4 в Москве. На торжестве присутствовали только родные и друзья пары.

Стоит напомнить, что Диана Шурыгина стала популярной в сети после выхода на экраны серии из пяти программ "Пусть говорят" с участием девушки, в которых гости обсуждали изнасилование тогда еще несовершеннолетней девочки.