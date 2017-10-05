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В Москве звезда соцсетей Диана Шурыгина вышла замуж
05.10.2017 21:15

В Москве звезда соцсетей Диана Шурыгина вышла замуж  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Популярная в российских социальных сетях девушка Диана Шурыгина, завоевавшая популярность после выхода программы "Пусть говорят" с ее участием, сыграла свадьбу. Фотографии с церемонии бракосочетания появились на странице невесты в социальной сети Instagram, передают Українські новини.

Известно, что молодожены познакомились во время съемок сериалити "Шуры-муры с Дианой Шурыгиной" для канала российского ведущего Андрея Малахова в YouTube. Жених Шурыгиной - Андрей Шлягин, которому не так давно исполнилось 29 лет.

По данным издания,  возлюбленные подали заявление спустя три месяца после начала романтических отношений. Пара зарегистрировала официальные отношения в ЗАГСе №4 в Москве. На торжестве присутствовали только родные и друзья пары.

Стоит напомнить, что Диана Шурыгина стала популярной в сети после выхода на экраны серии из пяти программ "Пусть говорят" с участием девушки, в которых гости обсуждали изнасилование тогда еще несовершеннолетней девочки.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 5 октября, появилась информация о том, что певица Земфира Рамазанова и актриса и режиссер Рената Литвинова поженились. Свадьба состоялась в Швеции, где с 2009 года разрешены однополые браки. 

Теги материала: свадьба, замужество, фото, видео, соцсети, Звезда
Новости СМИ2
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