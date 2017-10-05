Перенесли премьеру одного из самых ожидаемых фильмов "Форсаж 9"

MIGnews.com.ua

Голливудская кинематографическая студия "Universal Pictures" заявила о смене даты выхода на большие экраны девятой части франшизы "Форсаж", назначив премьеру на 10 апреля 2020 года, сообщает Variety .

По информации издания, студия отказалась назвать причины переноса премьеры картины на год.

"Ранее премьера "Форсажа 9" была назначена на 19 апреля 2019 года. Обе даты выпадают на пасхальные праздники", - сообщает издание.

Кроме того, вследствие переноса фильма Universal Pictures была вынуждена сдвинуть премьеру мультипликационного фильма "Тролли 2", которая была запланирована на 10 апреля 2020 года. По последней информации, теперь мультфильм хотят презентовать в феврале 2020 года.