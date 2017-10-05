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Перенесли премьеру одного из самых ожидаемых фильмов "Форсаж 9"
05.10.2017 20:13

Перенесли премьеру одного из самых ожидаемых фильмов "Форсаж 9"

Голливудская кинематографическая студия "Universal Pictures" заявила о смене даты выхода на большие экраны девятой части франшизы "Форсаж", назначив премьеру на 10 апреля 2020 года, сообщает Variety.

По информации издания, студия отказалась назвать причины переноса премьеры картины на год.

"Ранее премьера "Форсажа 9" была назначена на 19 апреля 2019 года. Обе даты выпадают на пасхальные праздники", - сообщает издание.

Кроме того, вследствие переноса фильма Universal Pictures была вынуждена сдвинуть премьеру мультипликационного фильма "Тролли 2", которая была запланирована на 10 апреля 2020 года. По последней информации, теперь мультфильм хотят презентовать в феврале 2020 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, рок-музыкант и актер Джаред Лето исполнит главную роль в новой картине, повествующей о жизни создателя всемирно известного журнала Playboy Хью Хефнера. Руководить процессом съемки фильма будет режиссер из США  Бретт Ратнер.

Теги материала: фильм, картина, премьера, перенос, Голливуд
Новости СМИ2
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