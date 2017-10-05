Для аллергиков: пользователей сети покорил вибрирующий кот-робот

В сети было обнародовано видео нестандартного робота-кота, которого создали чтобы прибавить в дом уюта, а также порадовать хозяев, которые по какой-то из причин не хотят заводить живое животное, передает Корреспондент, ссылаясь на The Mashable.
Так, у нового робота есть туловище и мягкие лапы, однако это животное не может ни поцарапать, ни убежать из дома.
По информации издания, новое чудо техники было презентовано на одном из технических мероприятий в Японии. Плюшевая роботизированная игрушка способна шевелить хвостом, а также вибрировать, успокаивая хозяина.
Издание отмечает, что у кота-робота есть несколько режимов движений хвоста, которые меняются в зависимости от прикосновений владельца.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, несколько енотов разгромили один из продуктовых магазинов в городе Сторожинец Черновицкой области, из-за чего на протяжении пары дней страдают от алкогольного опьянения и похмелья. Во время развлечений в магазине еноты съели большое количество дорогостоящих сыров и колбас, а также разбили и выпили несколько бутылок водки.