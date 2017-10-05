Для аллергиков: пользователей сети покорил вибрирующий кот-робот

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В сети было обнародовано видео нестандартного робота-кота, которого создали чтобы прибавить в дом уюта, а также порадовать хозяев, которые по какой-то из причин не хотят заводить живое животное, передает Корреспондент , ссылаясь на The Mashable.

Так, у нового робота есть туловище и мягкие лапы, однако это животное не может ни поцарапать, ни убежать из дома.

По информации издания, новое чудо техники было презентовано на одном из технических мероприятий в Японии. Плюшевая роботизированная игрушка способна шевелить хвостом, а также вибрировать, успокаивая хозяина.

Издание отмечает, что у кота-робота есть несколько режимов движений хвоста, которые меняются в зависимости от прикосновений владельца.