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Для аллергиков: пользователей сети покорил вибрирующий кот-робот
05.10.2017 17:19

Для аллергиков: пользователей сети покорил вибрирующий кот-робот  Видеорепортаж

В сети было обнародовано видео нестандартного робота-кота, которого создали чтобы прибавить в дом уюта, а также порадовать хозяев, которые по какой-то из причин не хотят заводить живое животное, передает Корреспондент, ссылаясь на The Mashable.

Так, у нового робота есть туловище и мягкие лапы, однако это животное не может ни поцарапать, ни убежать из дома.

По информации издания, новое чудо техники было презентовано на одном из технических мероприятий в Японии. Плюшевая роботизированная игрушка способна шевелить хвостом, а также вибрировать, успокаивая хозяина.

Издание отмечает, что у кота-робота есть несколько режимов движений хвоста, которые меняются в зависимости от прикосновений владельца.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, несколько енотов разгромили один из продуктовых магазинов в городе Сторожинец Черновицкой области, из-за чего на протяжении пары дней страдают от алкогольного опьянения и похмелья. Во время развлечений в магазине еноты съели большое количество дорогостоящих сыров и колбас, а также разбили и выпили несколько бутылок водки. 

Теги материала: кот, робот, техника, разработка, аллергия
Новости СМИ2
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