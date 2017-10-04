Джаред Лето исполнит роль Хью Хефнера в фильме о "плейбое"

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Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето исполнит главную роль в новой картине, повествующей о жизни создателя всемирно известного журнала Playboy Хью Хефнера, говорится в сообщении издания The Hollywood Reporter .

Известно, что руководить процессом съемки фильма будет режиссер из США Бретт Ратнер.

"Джаред - мой старый друг. Когда он услышал, что я получил права на экранизацию истории Хефнера, он сказал мне: "Я хочу сыграть его, я хочу его понять", - прокомментировал режиссер выбор Джарета на главную роль.

Подчеркивается, что на первой стадии кинопроекта в 2007 году планировалось, что роль Хью Хефнера получит актер Роберт Дауни-младший, однако после того как в апреле текущего года Лето поприсутствовал на праздновании дня рождения Хефа в его особняке, он решил, что хочет сыграть плейбоя.