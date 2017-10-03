В США выбрали лучших сценаристов в истории человечества

MIGnews.com.ua

Американское издание Vulture составило рейтинг из ста драматургов мирового кино, которые являются лучшими за всю историю человечества, список был размещен на официальном сайте издания.

Согласно рейтингу, лучшим сценаристом всех времен стал автор фильмов "В джазе только девушки", "Сансет-бульвар", "Свидетель обвинения" Билли Уайлдер. Драматург создал идеи 79 картин, стал режиссером 27 фильмов, а также стал обладателем шести статуэток "Оскар".

В то же время вторую позицию между собой разделили братья Итан и Джоэл Коэны, которые написали сценарии к картинам "Фарго", "Старикам тут не место", "Перекресток Миллера" и "Большой Лебовски".

Бронзу рейтинга издание отдало Роберту Тауну, который стал автором сценариев к первым боевикам франшизы "Миссия: невыполнима".

Место в первой десятке также получили Квентин Тарантино ("Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Бесславные ублюдки"), Фрэнсис Форд Коппола ("Крестный отец", "Апокалипсис сегодня"), Уильям Голдман ("Буч Кэссиди и Сандэнс Кид"), Чарли Кауфман ("Вечное сияние чистого разума"), Вуди Аллен ("Энни Холл"), Нора Эфрон ("Силквуд") и Эрнест Леман ("На север через северо-запад").

Последнюю ступеньку списка издание отдало Джордану Пилу, который за свои 38 лет написал множество сценариев, в частности, сценарий хоррора 2017 года выхода "Прочь".