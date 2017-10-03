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Ограбившие магазин еноты третий день страдают от похмелья
03.10.2017 16:58

Ограбившие магазин еноты третий день страдают от похмелья  Фоторепортаж

Несколько енотов разгромили один из продуктовых магазинов в городе Сторожинец Черновицкой области, из-за чего на протяжении пары дней страдают от алкогольного опьянения и похмелья. О соответствующем факте заявил  администратор государственного цирка-шапито "Орбита" Василий Колос, передает КП в Украине.

Сообщается, что во время развлечений в магазине еноты съели большое количество дорогостоящих сыров и колбас, а также разбили и выпили несколько бутылок водки, коньяка и пива. Позже животные поранили когтями владелицу магазина, заметившую их на месте совершения преступления.

По словам администратора цирка, у енотов, которых вернули в цирк, наблюдается интоксикация организма, из-за чего сотрудники были вынуждены вызвать ветеринаров.

"Я был на месте, видел разбитые бутылки водки, коньяка, пива – все это было вылакано. Еноты были нетрезвые, с запахом. У них уже третий день интоксикация, вызвали ветеринаров. Думаю, с ними все будет "окей", енотов подлечат, прокапают", - рассказал Василий.

Он утверждает, что из-за опьянения еноты не сумели выйти на арену, а также мешали другим животным.

"Не скажу, как такое могло случиться, я в ту ночь с енотами не пил. Хотя в своей жизни видел всякое – и пьяных акробатов, и пьяную обезьяну, которая ночью звонила мэру, не давала спать, и с самим такое случалось, но наши еноты склонностей к алкогольным возлияниям раньше не проявляли. Что поделать - животные живут бок-о-бок с нами и перенимают плохие привычки некоторых людей. Например, есть у нас курящий кот - лапой просит сигарету", -поделился с журналистами Колос

Подчеркивается, что хозяйка магазина не писала заявление в полицию, а решила все напрямую с цирком. К сведению, ущерб, который нанесли еноты, равен 46 тысячам гривен.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 1 октября, в Черновицкой области в городе Сторожинец один из продуктовых магазинов разгромили еноты. Один из енотов расцарапал хозяйке ногу, когда она пыталась прогнать животных веником.

Теги материала: енот, еноты, ограбление, алкогольное опьянение
Новости СМИ2
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