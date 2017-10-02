Фото медведя на диване покорило пользователей интернета

MIGnews.com.ua

Снимок медведя, решившего отдохнуть на мусорной свалке, поразил пользователей. Автором фото является женщина по имени Мэнди Стэнтик, которая работала медсестрой в расположенной неподалеку общине, передает CBC .

"Медведи обычно очень активно себя ведут на свалках. Однако этот, вероятно, был в настроении отдохнуть после трапезы, и примостился на диване", - сообщила женщина.

Издание сообщает, что фотографии были сделаны еще этой весной, однако только сейчас были обнародованы в интернете.

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