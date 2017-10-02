Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Relax
Фото медведя на диване покорило пользователей интернета
02.10.2017 13:51

Фото медведя на диване покорило пользователей интернета  Фоторепортаж

Снимок медведя, решившего отдохнуть на мусорной свалке, поразил пользователей. Автором фото является женщина по имени Мэнди Стэнтик, которая работала медсестрой в расположенной неподалеку общине, передает CBC.

"Медведи обычно очень активно себя ведут на свалках. Однако этот, вероятно, был в настроении отдохнуть после трапезы, и примостился на диване", - сообщила женщина.

Издание сообщает, что фотографии были сделаны еще этой весной, однако только сейчас были обнародованы в интернете.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в канадском городе Сент-Джонс, провинция Нью-Браунсуик, одним из кандидатов на должность мэра стала местная знаменитость - овчарка по кличке Финн.

Известно, что хозяин и тренер пятилетней овчарки Гленн Редмонд заявил, что его питомца волнуют проблемы безопасности на дорогах.

Теги материала: медведь, мебель, свалка, отдых
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [31] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Шэрон Стоун опубликовала откровенное фото с отдыха
Важное
Шэрон Стоун опубликовала откровенное фото с отдыха  Фоторепортаж
Пользователей сети очаровала онлайн-трансляция жизни медведей на Аляске
Важное
Пользователей сети очаровала онлайн-трансляция жизни медведей на Аляске
В США хозяин проспал всю ночь, пока у него на кухне хозяйничал медведь
Важное
В США хозяин проспал всю ночь, пока у него на кухне хозяйничал медведь  Видеорепортаж
Галкин обнародовал откровенное фото Пугачевой с отдыха
Важное
Галкин обнародовал откровенное фото Пугачевой с отдыха  Фоторепортаж
Платные пляжи Киева: где искупаться и позагорать в столице
Важное
Эксклюзив  Платные пляжи Киева: где искупаться и позагорать в столице  Фоторепортаж
В сети появилось видео шокирующего нападения черного медведя на охотника
Важное
В сети появилось видео шокирующего нападения черного медведя на охотника  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
02.10.2017
Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Эксклюзив  Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
01.10.2017
Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика