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Режиссеры рассказали о рекордной сумме, выделенной на последний сезон "Игры престолов"
29.09.2017 17:35

Режиссеры рассказали о рекордной сумме, выделенной на последний сезон "Игры престолов"

На каждый эпизод заключительного сезона "Игры престолов" телеканал HBO планирует потратить 15 млн долларов, сообщает Mashable.

Известно, что общий бюджет восьмой части, в которую войдут шесть серий, составит 90 млн долларов. 

Сообщается, затраты на последний сезон могут возрасти еще больше. Хронометраж каждого эпизода составит около полутора часов.

Отмечается, что на серии первого сезона создатели "Игры престолов" тратили по 6 млн долларов. В ноябре 2016 года стали известны размеры гонораров ведущих актеров фэнтезийной саги за съемки в седьмом и восьмом сезонах.

Сумма каждого вознаграждения превысила миллион долларов за эпизод. "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Седьмой сезон завершился 28 августа.

Финальная, восьмая часть "Игры престолов" выйдет в конце 2018-го или начале 2019 года - точная дата премьеры пока не раскрывается.

Как сообщал MIGnews.com.uа, актеры из популярного американского сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли обручились.

Теги материала: Игра престолов, сериал, бюджет, сезон
Новости СМИ2
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