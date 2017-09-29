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Фильм, снятый по книге Кинга, установил новый мировой рекорд
29.09.2017 12:16

Фильм, снятый по книге Кинга, установил новый мировой рекорд

Картина в жанре ужасы "Оно", снятая по мотивам книги писателя Стивена Кинга, установила мировой рекорд по кассовым сборам среди фильмов в данном жанре, сообщает издание Variety, ссылаясь на информацию главы маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл.

Отмечается, что с момента выхода в прокат фильм успел заработать около 500 миллионов долларов. Прошлый фильм в жанре хоррор с самыми большими кассовыми сборами "Изгоняющий дьявола" заработал за весь период проката 441 миллион долларов.

Помимо этого картина режиссера Андреса Мускетти смогла установить новый рекорд среди фильмов ужасов в прокате Соединенных Штатов Америки. Так, за первые выходные фильм собрал 117,2 миллиона долларов, которые предоставили 4 103 американских кинотеатра.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Warner Bros. заявила о планах выпустить сиквел фильма ужасов "Оно", снятого по книге Стивена Кинга. Стоит отметить, что режиссером картины останется Андрес Мускетти, который снял первую часть нашумевшего фильма ужасов.

Теги материала: Фильм, рекорд, США, Кинг, писатель, деньги
Новости СМИ2
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