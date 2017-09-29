Фильм, снятый по книге Кинга, установил новый мировой рекорд

MIGnews.com.ua

Картина в жанре ужасы "Оно", снятая по мотивам книги писателя Стивена Кинга, установила мировой рекорд по кассовым сборам среди фильмов в данном жанре, сообщает издание Variety , ссылаясь на информацию главы маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл.

Отмечается, что с момента выхода в прокат фильм успел заработать около 500 миллионов долларов. Прошлый фильм в жанре хоррор с самыми большими кассовыми сборами "Изгоняющий дьявола" заработал за весь период проката 441 миллион долларов.

Помимо этого картина режиссера Андреса Мускетти смогла установить новый рекорд среди фильмов ужасов в прокате Соединенных Штатов Америки. Так, за первые выходные фильм собрал 117,2 миллиона долларов, которые предоставили 4 103 американских кинотеатра.