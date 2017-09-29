Названа дата выхода на экраны продолжения "Терминатора"

MIGnews.com.ua

Американская кинокомпания Paramount Pictures назвала дату, когда на большие экраны выйдет фильм, ставший продолжением картины "Терминатор 2: Судный день", передает Imdb .

Сообщается, что согласно официальному заявлению представителя голливудской компании Paramount Pictures, торжественная премьера картины-продолжения "Терминатор 2: Судный день" состоится 26 июля 2019 года.

Отмечается, что съемками фильма займется компания Skydance, а продюсером картины стал Джеймс Кэмерон. Кроме того, известно, что руководить съемочным процессом будет режиссер "Дедпула" Тим Миллер. Вопросами дистрибьюторства в мире будут заниматься кинокомпании 20th Century Fox и Paramount Pictures.