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Один из самых больших алмазов в мире продали за рекордную сумму
28.09.2017 21:57

Один из самых больших алмазов в мире продали за рекордную сумму

Алмаз, который по своему размеру занимает второе место в мире, нашли два года тому назад в Ботсване, а в четверг, 28 сентября, продали за рекордную сумму в  53 миллиона долларов. О продаже сообщила компания Lucara Diamond Corp., в чьем владении пребывал алмаз, на своей странице в микроблоге Twitter.

"Lucara рада сообщить, что алмаз 1,109 карат Lesedi La Rona был продан за 53 млн долларов для Graff Diamond", - сообщила пресс-служба компании.

Стоит отметить, что о продаже алмаза компания-владелец сообщила в понедельник, отметив, что покупает драгоценность компания из Великобритании Graff Diamonds во главе с ювелиром Лоуренсом Граффом. При этом самым большим алмазом в мире признан 3,106-каратный Куллинанский алмаз, найденный в 1905 году в Южной Африке.

Как сообщал MIGnews.com.ua, канадская компания Lucara Diamond может распилить самый большой в мире алмаз Lesedi la Rona (в переводе с ботсванского - "Наш свет") на части для того, чтобы продать.  По мнению аналитиков, для ситуации на рынке, которая сложилась на сегодня, камень слишком велик, и для его достойной продажи целиком придется "подождать несколько лет".

Теги материала: алмаз, драгоценности, продажа, бриллиант
Новости СМИ2
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