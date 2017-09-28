Один из самых больших алмазов в мире продали за рекордную сумму

MIGnews.com.ua

Алмаз, который по своему размеру занимает второе место в мире, нашли два года тому назад в Ботсване, а в четверг, 28 сентября, продали за рекордную сумму в 53 миллиона долларов. О продаже сообщила компания Lucara Diamond Corp., в чьем владении пребывал алмаз, на своей странице в микроблоге Twitter.

"Lucara рада сообщить, что алмаз 1,109 карат Lesedi La Rona был продан за 53 млн долларов для Graff Diamond", - сообщила пресс-служба компании.

Стоит отметить, что о продаже алмаза компания-владелец сообщила в понедельник, отметив, что покупает драгоценность компания из Великобритании Graff Diamonds во главе с ювелиром Лоуренсом Граффом. При этом самым большим алмазом в мире признан 3,106-каратный Куллинанский алмаз, найденный в 1905 году в Южной Африке.