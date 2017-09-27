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Стало известно, у кого из телевизионных актрис самые высокие гонорары
27.09.2017 19:24

Стало известно, у кого из телевизионных актрис самые высокие гонорары

Самой высокооплачиваемой телевизионной актрисой текущего года стала София Вергара из Колумбии, которая за 2017 год смогла заработать 41,5 миллиона долларов, сообщает издание "Forbes" в рейтинге, размещенном на официальном сайте.

Сообщается, что София заработала гонорар, благодаря главной роли в телесериале "Американская семейка", который впервые появился на экранах в 2009 году.

Серебро рейтинга досталось звезде комедийного телевизионного сериала "Теория Большого взрыва" Кейли Куоко. За минувший год актриса получила гонораров на 26 миллионов долларов.

Третью позицию рейтинга самых высокооплачиваемых актрис телевидения заняла Минди Калинг, прославившаяся благодаря сериалу "Офис". За год девушка заработала 13 миллионов долларов. Кроме того, в десятку актрис с самыми высокими гонорарами попали Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра, Робин Райт и Поли Перретт.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в сети появилось видео, на котором играющая роль Арьи Старк актриса Мэйси Уильямс демонстрирует поразительное мастерство владения кинжалом. Всего за одни сутки видео с Уильямс собрало в соцсети Facebook более 3,3 миллионов просмотров.

Теги материала: актриса, Рейтинг, сериал, гонорар, деньги
Новости СМИ2
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