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В Италии девушка вышла замуж за саму себя
27.09.2017 17:28

В Италии девушка вышла замуж за саму себя

Итальянка  Лаура Месси организовала свадебное торжество для самой себя, нарядившись в белое платье, фату, и позвав дружков с 70 гостями, передает ВВС.

"Я сказала друзьям и родственникам, что если не найду себе пару до 40 лет, то женюсь сама на себе. Я твердо верю, что каждый из нас должен любить, прежде всего, себя. Сказку можно иметь и без принца", - поделилась с журналистами девушка 40 лет, которая работает фитнес-тренером.

 По словам Месси, выйти замуж за саму себя девушка решила два года тому назад, когда завершила отношения с парнем, которые продлились более 12 лет. Стоит отметить, что данная церемония бракосочетания не имеет юридической силы, однако подобное в последнее время совершают люди во всех странах мира.

Бракосочетание с собой уже стало трендом, который назвали "сологамией". Сторонники таких церемоний говорят, что отмечают любовь к себе и принятие себя и хотят, чтобы их воспринимали так же, как и стандартные пары.

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Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, актеры из популярного американского сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли обручились. О помолвке рассказал приближенный к знаменитой паре источник.  

Теги материала: Свадьба, девушка, брак, торжество, Италия
Новости СМИ2
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