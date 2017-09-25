Мультфильм украинского производства едет на международный конкурс

MIGnews.com.ua

Мультипликационный фильм украинского производства "Чудесное чудовище" отобрали для участия в конкурсной программе короткометражных фильмов тридцать третьего кинофестиваля в Варшаве. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Государственного кино на своем официальном сайте.

"Фильм создан студией "Червоний собака" при стопроцентной поддержке Госкино Украины. Кинопроект стал победителем пятого конкурсного отбора Госкино. Сценарий создан Александром Дерманским по его одноименной книге", - рассказали в Госкино.

Отмечается, что режиссером анимационного фильма стал Сергей Мельниченко, а продюсером - Елена Голубева.

Кроме того, известно, что "Чудесное чудовище" - мультфильм, раскрывающий историю о непривычной дружбе ребенка Сони с монстром Чу, которая насыщена фольклорным, фантазийным и реальным мирами.