Анджелина Джоли резко отреагировала на вопросы об отношениях

MIGnews.com.ua

Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли во время интервью по поводу ее нового фильма "Сначала они убили моего отца" вышла из себя. Звезду разозлили вопросы журналистов, которые интересовались не картиной, а ее личной жизнью, передает Page Six.

Известно, что инцидент произошел в эфире шоу Nightline канала ABC, куда была приглашена актриса.

Согласно сообщению издания, в момент, когда ведущие принялись задавать Джоли вопросы о Брэде Питте, та вспылила и отказалась на них отвечать. Позднее этот фрагмент был из передачи вырезан.

"Сложно поверить, что Анджелина не знала, что ей будут задавать подобные вопросы. Ведущие просто выполняли свою работу", - прокомментировали инцидент сотрудники телеканала.