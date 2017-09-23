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Анджелина Джоли резко отреагировала на вопросы об отношениях
23.09.2017 17:59

Анджелина Джоли резко отреагировала на вопросы об отношениях

Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли во время интервью по поводу ее нового фильма "Сначала они убили моего отца" вышла из себя. Звезду разозлили вопросы журналистов, которые интересовались не картиной, а ее личной жизнью, передает Page Six.

Известно, что инцидент произошел в эфире шоу Nightline канала ABC, куда была приглашена актриса.

Согласно сообщению издания, в момент, когда ведущие принялись задавать Джоли вопросы о Брэде Питте, та вспылила и отказалась на них отвечать. Позднее этот фрагмент был из передачи вырезан.

"Сложно поверить, что Анджелина не знала, что ей будут задавать подобные вопросы. Ведущие просто выполняли свою работу", - прокомментировали инцидент сотрудники телеканала.

Как сообщал MIGnews.com.uа, американская актриса, кинорежиссёр и сценарист Анджелина Джоли рассказала, когда снова вернется к работе и сыграет в фильме.

Теги материала: Анджелина Джоли, личная жизнь, журналисты
Новости СМИ2
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