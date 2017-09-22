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Популярная певица Rita Ora и диджей Avicii сняли свой клип в Киеве
22.09.2017 18:29

Популярная певица Rita Ora и диджей Avicii сняли свой клип в Киеве

На официальном YouTube-канале шведского диджея и музыкального продюсера Avicii было появилось видео на трек "Lonely Together", снятый в Киеве.

Песню и клип Тим Берглинг (это настоящее имя исполнителя) создал совместно с британской поп и R&B исполнительницей Ритой Орой.

В кадре четко прослеживаются небанальные локации по всему Киеву. Героями клипа стали наши соотечественники: экс-барабанщик проектов Alloise и Dvoe Артём Угодников, а также его жена и актриса Алина. 

За несколько дней видео собрал почти 4 млн просмотров и тысячи восторженных отзывов слушателей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве недавно прошли съемки клипа британской рок-группы Nothing But Thieves на новую песню Sorry.

 

 

Теги материала: клип, Киев, Америка, сьемки
Новости СМИ2
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