Популярная певица Rita Ora и диджей Avicii сняли свой клип в Киеве

MIGnews.com.ua

На официальном YouTube-канале шведского диджея и музыкального продюсера Avicii было появилось видео на трек "Lonely Together", снятый в Киеве.

Песню и клип Тим Берглинг (это настоящее имя исполнителя) создал совместно с британской поп и R&B исполнительницей Ритой Орой.

В кадре четко прослеживаются небанальные локации по всему Киеву. Героями клипа стали наши соотечественники: экс-барабанщик проектов Alloise и Dvoe Артём Угодников, а также его жена и актриса Алина.

За несколько дней видео собрал почти 4 млн просмотров и тысячи восторженных отзывов слушателей.