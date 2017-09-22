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В России на детском катке включили эротическое видео
22.09.2017 12:18

В России на детском катке включили эротическое видео  Видеорепортаж

На ледовом катке в торгово-развлекательном центре под названием "Рио" в Санкт-Петербурге неизвестные включили на экранах по всему залу четырехминутное видео порнографического содержания, передает Рен ТВ, ссылаясь на информацию местных СМИ.

Так, очевидцы утверждают, что посетители просто катались на коньках и вдруг заметили кадры из фильма для взрослых на мониторах по всему залу. Видео шло на протяжении четырех минут. В текущее время администрация торгово-развлекательного центра и катка, в частности, пытается выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также пообещала посетителям, которые были с детьми, наказать виновных.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, в российском городе Красноярск случилась массовая дорожная потасовка вследствие попытки нескольких автомобилей объехать большую лужу. Происшествие случилось в воскресенье, 20 августа, в Красноярске на улице Железнодорожников.

Теги материала: видео, эротика, Россия, Дети, каток
Новости СМИ2
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