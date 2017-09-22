В России на детском катке включили эротическое видео

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На ледовом катке в торгово-развлекательном центре под названием "Рио" в Санкт-Петербурге неизвестные включили на экранах по всему залу четырехминутное видео порнографического содержания, передает Рен ТВ , ссылаясь на информацию местных СМИ.

Так, очевидцы утверждают, что посетители просто катались на коньках и вдруг заметили кадры из фильма для взрослых на мониторах по всему залу. Видео шло на протяжении четырех минут. В текущее время администрация торгово-развлекательного центра и катка, в частности, пытается выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также пообещала посетителям, которые были с детьми, наказать виновных.