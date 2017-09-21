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В Одессе разгуливающий по дорогам слон создал аварийную обстановку
21.09.2017 20:03

В Одессе разгуливающий по дорогам слон создал аварийную обстановку  Фоторепортаж

В четверг, 21 сентября, в Одессе на улице Садовой цирковой слон вышел и гулял по проезжей части, сообщает УСИ-Одесса.

Так, слон большого размера вышел на перекресток с Торговой, чем создал огромное количество проблем для водителей транспортных средств, не давая им проехать. Однако одесситы с юмором восприняли сложившуюся обстановку.

По информации издания, на Садовую выходят ворота внутреннего двора Одесского цирка. В это же время сотрудники одесского цирка честно признались, что сами отпустили любимца прогуляться и чуть позже без происшествий забрали обратно в вольер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в городе Трускавец, в котором временно совершил остановку передвижной цирк из Будапешта, Венгрии, по улицам дрессировщик выгулял огромного циркового слона, разрешив жителям его погладить и покормить фруктами. Дрессированный слон исправно следовал указаниям дрессировщика, который общался с ним на немецком языке. Слон, слушаясь мужчину, шел туда, куда было необходимо, гулял, а получив и съев фрукты, благодарил прохожих поклоном головы.

Теги материала: слон, фото, Одесса, дорога, авария, цирк
Новости СМИ2
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