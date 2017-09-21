В Одессе разгуливающий по дорогам слон создал аварийную обстановку

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В четверг, 21 сентября, в Одессе на улице Садовой цирковой слон вышел и гулял по проезжей части, сообщает УСИ -Одесса.

Так, слон большого размера вышел на перекресток с Торговой, чем создал огромное количество проблем для водителей транспортных средств, не давая им проехать. Однако одесситы с юмором восприняли сложившуюся обстановку.

По информации издания, на Садовую выходят ворота внутреннего двора Одесского цирка. В это же время сотрудники одесского цирка честно признались, что сами отпустили любимца прогуляться и чуть позже без происшествий забрали обратно в вольер.