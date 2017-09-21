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Премьер Канады удивил Генассамблею ООН своими носками
21.09.2017 17:46

Премьер Канады удивил Генассамблею ООН своими носками  Фоторепортаж

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо явился на экономическую конференцию Bloomberg, которая прошла в среду, 20 сентября, в Нью-Йорке, в носках с одним из героев фантастической саги "Звездные войны", сообщает УНН.

Сообщается, что на протяжении конференции Bloomberg Global Business Forum, которая является дополнительным мероприятием в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, премьер Канады был в паре носков, на которых был изображен Чубакка - легендарный герой киносаги "Звездные Войны".

Стоит отметить, что Трюдо давно прославился своей любовью к нестандартным носкам. Ранее премьер-министр был замечен в носках по мотивам саги. Так, 4 мая, в Национальный день Звездных войн, на встречу с политиком Трюдо надел пару носков с изображением дроидов из саги.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Петр Порошенко планирует осуществить рабочий визит в Канаду. Поездка запланирована на 22-23 сентября. В ходе визита глава государства намерен провести переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. 

Теги материала: Джастин Трюдо, Канада, носки, ООН, Генассамблея
Новости СМИ2
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