Премьер Канады удивил Генассамблею ООН своими носками

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо явился на экономическую конференцию Bloomberg, которая прошла в среду, 20 сентября, в Нью-Йорке, в носках с одним из героев фантастической саги "Звездные войны", сообщает УНН .

Сообщается, что на протяжении конференции Bloomberg Global Business Forum, которая является дополнительным мероприятием в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, премьер Канады был в паре носков, на которых был изображен Чубакка - легендарный герой киносаги "Звездные Войны".

Стоит отметить, что Трюдо давно прославился своей любовью к нестандартным носкам. Ранее премьер-министр был замечен в носках по мотивам саги. Так, 4 мая, в Национальный день Звездных войн, на встречу с политиком Трюдо надел пару носков с изображением дроидов из саги.