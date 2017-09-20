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Актриса из "Игры престолов" поразила мастерством владения кинжалом
20.09.2017 12:46

Актриса из "Игры престолов" поразила мастерством владения кинжалом  Видеорепортаж

В сети появилось видео, на котором играющая роль Арьи Старк актриса Мэйси Уильямс демонстрирует поразительное мастерство владения кинжалом, сообщает Корреспондент.

Актриса Мэйси Уильямс, которая играет в сериале "Игра престолов" героиню Арью Старк, удивила пользователей сети тем, как сама выполняет трюки. Создатели саги опубликовали ролик, в котором раскрываются съемки боевых сцен при участии актрисы.

Стоит отметить, что всего за одни сутки видео с Уильямс собрало в соцсети Facebook более 3,3 миллионов просмотров.

Кроме этого, больше всего интернет-пользователей впечатлило ее мастерство владения кинжалом, который она использовала в дуэли с Бриенной Тарт.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в интернете опубликовали пародию на сериал Игра престолов, в которой звучит диалог из известного советского фильма "Служебный роман".

Теги материала: Игра Престолов, ВИДЕО, мастерство, актриса
Новости СМИ2
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