Актриса из "Игры престолов" поразила мастерством владения кинжалом

В сети появилось видео, на котором играющая роль Арьи Старк актриса Мэйси Уильямс демонстрирует поразительное мастерство владения кинжалом, сообщает Корреспондент.
Актриса Мэйси Уильямс, которая играет в сериале "Игра престолов" героиню Арью Старк, удивила пользователей сети тем, как сама выполняет трюки. Создатели саги опубликовали ролик, в котором раскрываются съемки боевых сцен при участии актрисы.
Стоит отметить, что всего за одни сутки видео с Уильямс собрало в соцсети Facebook более 3,3 миллионов просмотров.
Кроме этого, больше всего интернет-пользователей впечатлило ее мастерство владения кинжалом, который она использовала в дуэли с Бриенной Тарт.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в интернете опубликовали пародию на сериал Игра престолов, в которой звучит диалог из известного советского фильма "Служебный роман".