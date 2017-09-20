Актриса из "Игры престолов" поразила мастерством владения кинжалом

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В сети появилось видео, на котором играющая роль Арьи Старк актриса Мэйси Уильямс демонстрирует поразительное мастерство владения кинжалом, сообщает Корреспондент .

Актриса Мэйси Уильямс, которая играет в сериале "Игра престолов" героиню Арью Старк, удивила пользователей сети тем, как сама выполняет трюки. Создатели саги опубликовали ролик, в котором раскрываются съемки боевых сцен при участии актрисы.

Стоит отметить, что всего за одни сутки видео с Уильямс собрало в соцсети Facebook более 3,3 миллионов просмотров.

Кроме этого, больше всего интернет-пользователей впечатлило ее мастерство владения кинжалом, который она использовала в дуэли с Бриенной Тарт.